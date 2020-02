Cristina Ferreira já confessou por diversas vezes que não é fã de saídas à noite, contudo esta quarta-feira abriu uma exceção e desfrutou de um jantar no restaurante SEEN, em Lisboa.

O visual escolhido para a ocasião foi partilhado nas redes sociais e encantou os seguidores. Trata-se de um vestido longo abotoado, preto, com alguns pormenores em branco na gola e mangas. A apresentadora completou o look com um cinto branco e sapatos estilo stilettos.

Além de grandes elogios ao visual, a caixa de comentários fez-se notar também pela surpresa em ver a estrela da SIC num programa nocturno.

Leia Também: Sapatos do look de Cristina Ferreira foram oferecidos por Goucha