Esta quarta-feira, dia 9, é dia de festa. Cristina Ferreira celebra o 43.º aniversário e a alegria da data foi partilhada com os amigos num almoço que tomou lugar no restaurante Yakuza by Olivier, em Lisboa.

Para a ocasião, a estrela televisiva apostou num vestido curto, estilo blazer, com botões dourados e a gola branca que se prolongava pelas costas.

Sensual e poderosa, foi assim que Cristina Ferreira se apresentou no seu dia especial.

Ora veja.

