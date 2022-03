Iva Domingues, de 45 anos, voltou a destacar-se esta quarta-feira por surgir no programa 'Esta manhã', da TVI, com um look que combina na perfeição um estilo descontraído com a elegância que lhe é característica.

Iva conjugou umas calças jeans pretas, botas brancas e camisola bege. Um lenço no pescoço fez toda a diferença no visual e deu o toque de classe que faltava, tal como pode ver na imagem disponível na galeria.

Ainda na mesma galeria, para que se inspire na criação de looks com calças jeans mas sem nunca perder a elegância, mostramos-lhe outros nove visuais de Iva Domingues que deve ter em conta.

