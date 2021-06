Começou esta terça-feira, 15 de junho, mais uma edição do Royal Ascot, a ilustre competição de corridas de cavalos que anualmente reúne vários membros da família real e da elite britânica.

Depois de ter ficado em suspenso no ano passado devido à pandemia da Covid-19, o evento está de volta e o primeiro dia contou com a presença do príncipe Carlos, Camilla Parker Bowles, do príncipe Eduardo e da mulher, Sophie, da princesa Ana, de Zara Phillips e do marido, Mike Tindall.

Como é habitual, o dia de arranque da competição foi palco de um elegante e sofisticado desfile de modelitos. Espreite na galeria.

