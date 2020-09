Carolina Patrocínio é uma inspiração para muitas das suas seguidoras no que diz respeito ao seu estilo. Ora, na sua última publicação no Instagram, a apresentadora foi alvo dos mais diversos elogios devido ao look com que posou.

O visual consistia numas calças pretas de cintura subida que evidenciavam a sua cintura mais esguia, conjugada com um top de alças em cetim e ainda uma jaqueta preta.

Uma indumentária elegante e clássica que não passou despercebida!

Leia Também: O look de Carolina Patrocínio: "Vou levar desanda por usar jeans na TV?"