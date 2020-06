O verão está aí à porta e com a chegada dos dias longos e quentes, surgem algumas ideias para novos visuais. Nesse aspeto, o Instagram de Iva Lamarão é uma inspiração e conta com vários looks perfeitos para a estação que arranca no próximo sábado, dia 20.

Desde vestidos camiseiros aos crop tops, dos nudes aos padrões, vários são os modelitos usados pela apresentadora que não passam despercebidos aos seguidores.

Confira-os na galeria.

