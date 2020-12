Catarina Furtado não poderia estar mais orgulhosa do trabalho que se tem vindo a desenvolver com a mais recente edição do programa de talentos da RTP1 - 'The Voice'.

Todas as galas são especiais para Catarina, ainda mais se tivermos em consideração os visuais com que a apresentadora surge, que deslumbram sempre os seus seguidores.

Aquele de que lhe falamos agora não é exceção. Trata-se de um vestido leve, esvoaçante, em tons de prata escuro - uma criação de Nuno Baltazar.

"Ontem! Grande noite! Qualidade! Bom gosto! Eu fico tão mas tão orgulhosa (e comovida) quando os nossos talentos se despedem da competição agradecendo publicamente o respeito e carinho com foram sempre tratados por equipa e mentores! Estamos cada vez mais próximos da grande final! A minha equipa pessoal também merece um aplauso, não merece?", questiona, visivelmente feliz.

