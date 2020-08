Esta terça-feira, dia 4, foi mais um dia de gravações para Carolina Patrocínio e a apresentadora quis dar a conhecer de antemão o look escolhido para o próximo episódio do seu programa 'What's Up? TV', da SIC Mulher.

Por via das redes sociais, mostrou então que elegeu um conjunto, composto por um crop top com mangas abaloadas e calções, em tom azul pastel, da marca portuguesa White Deer.

Esta escolha revela o gosto da apresentadora por 'fast fashion', uma vez que as peças estão disponíveis na loja online pelo valor de 29,99€.

Aprova o look?

