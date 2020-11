Os maiores nomes da música foram este domingo, dia 22, premiados na gala dos American Music Awards 2020, realizada no Microsoft Theater, em Los Angeles, nos Estados Unidos da América.

No palco brilhou o talento musical dos artistas e na passadeira vermelha as escolhas arrojadas e os vestidos brilhantes de quem por lá passou.

Confira a galeria para ver os looks de celebridades como Taraji P. Henson, responsável pela apresentação do evento, o premiado The Weeknd, a sempre elegante Jennifer Lopez, Ciara, Paris Hilton ou até a aparição surpresa de Megan Fox com o namorado, Machine Gun Kelly.

