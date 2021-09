Pela passadeira vermelha da 28.ª edição dos Billboard Latin Music Awards passaram os mais irreverentes looks, mas foi Anitta quem roubou todas as atenções ao aparecer com uma mudança de visual.

A artista brasileira surgiu na gala, que tomou lugar em Miami na madrugada desta sexta-feira, com o cabelo ruivo.

No que toca ao visual, apostou num romântico vestido longo, com padrão floral, que se destacou pelo decote atrevido.

O que achou do look da estrela do funk?

