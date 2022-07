Eis que dois anos depois, por causa da pandemia, o Baile da Rosa voltou ao Mónaco.

Foram várias as personalidades que marcaram presença no evento presidido pela princesa Carolina, entre elas, o príncipe Alberto do Mónaco e Christian Louboutin.

Na galeria poderá ver outros convidados, bem como os visuais que elegeram para a ocasião.

