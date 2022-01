Seja de vestido, calças ou calções, Diana Chaves brilha diariamente com os looks que elege para apresentar ao lado de João Baião o programa 'Casa Feliz'. Porém, é notório que a apresentadora tem as suas preferências e os calções são uma delas.

Podemos mesmo dizer que Diana é a 'rainha dos calções', tendo em conta os muitos visuais em que aposta neste tipo de peça.

No inverno ou no verão, com botas, sandálias ou ténis, a comunicadora é a prova de que os calções podem ser conjugados com facilidade e criar visuais elegantes e confortáveis.

Também é apaixonada por calções? Espreite a galeria e inspire-se nestes 20 looks de Diana Chaves.

