Teve a primeira edição em 1929 aquele que se viria a tornar o evento mais ilustre da indústria cinematográfica. Na noite deste domingo (madrugada de segunda-feira em Portugal), o Teatro Dolby, em Los Angeles, estende a passadeira vermelha aos mais emblemáticos rostos de Hollywood para a 92.ª edição dos Óscares.

A cerimónia conta anualmente com a presença de icónicas estrelas do mundo do espetáculo e entretenimento, tendo já sido marcada pelos momentos mais hilariantes e comoventes. No que toca a visuais, a emoção é igualmente sentida.

A poucas horas de mais uma gala, recordamos os looks mais marcantes da história da passadeira vermelha dos Óscares.

