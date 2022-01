Este sábado, dia 15, o Manchester United defrontou o Aston Villa em mais um jogo da Premier League e Dolores Aveiro não falhou com a sua mensagem de apoio nas redes sociais.

A matriarca desejou boa sorte à equipa do filho com a partilha de uma foto que se destacou sobretudo pela escolha do look - vestido e sabrinas amarelas - para o dia soalheiro que se faz sentir na Madeira.

Adepta de cores vibrantes, parece ter uma adoração especial por amarelo, como aliás provam as suas escolhas de visuais. Veja na galeria.

