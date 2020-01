É a voz de temas como 'Cheguei' e 'Invocada' e é atualmente uma das artistas mais badaladas dentro e fora do território brasileiro. Ludmilla começou por mostrar os dotes musicais no YouTube, em 2012, mas foi há três anos que o seu nome começou a soar na indústria musical, com o 'boom' do funk.

Tornou-se também uma estrela nas redes sociais com partilhas diárias de vários episódios da vida pessoal e artística. Mas também no que toca ao estilo é uma inspiração.

Aos 24 anos, vê na música e na moda uma forma de expressar o gosto arrojado, citadino e tantas vezes excêntrico. Na galeria que preparámos vai poder rever 10 ocasiões em que a artista se destacou pela escolha dos visuais.

