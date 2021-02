Apesar do grande porte, o ar ternurento e pachorrento destes animais faz deles os favoritos de muitos. Em várias regiões do globo, são muitas as empresas que organizam expedições para os ver de mais perto, mas também há zoos e parques.

