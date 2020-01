Como o termo abrangia apenas duas das 12 províncias do país, as autoridades resolveram adotar uma designação mais generalista a partir do início de 2020. Uma das pretensões é alertar os visitantes para outras cidades a incluir nos roteiros.

Newsletter Receba o melhor do SAPO Lifestyle diariamente no seu email. Subscrever Já subscrevi Notificações Os temas mais inspiradores e atuais estão nas notificações do SAPO Lifestyle. Subscrever Na sua rede favorita Siga-nos na sua rede favorita.