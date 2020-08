Pela animação, pelo encanto e/ou pelo colorido das luzes, são muitas as urbes que vale a pena descobrir e até percorrer a pé fora dos circuitos diurnos. Descubra, de seguida, as belezas e as principais atrações turísticas das que aqui lhe sugerimos.

Newsletter Receba o melhor do SAPO Lifestyle diariamente no seu email. Subscrever Já subscrevi Notificações Os temas mais inspiradores e atuais estão nas notificações do SAPO Lifestyle. Subscrever Na sua rede favorita Siga-nos na sua rede favorita. Instagram