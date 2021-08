Acaba de abrir portas e promete afirmar-se como destino de eleição na Ericeira. Combinando localização privilegiada - a poucos metros do coração da Ericeira e das praias mais centrais -, um enquadramento natural único e máxima comodidade, o Ericeira Lovers – Prime Villas oferece o cenário ideal para uma escapadinha a dois ou umas férias em família, com todo o conforto.

O empreendimento é composto por um total de seis villas de tipologia T1 - três delas com piscina privativa -, inseridas na natureza, de modo a proporcionar um ambiente calmo e descontraído, assim como máxima privacidade e segurança.

A área interior acolhe um quarto duplo ou twin, uma sala em open space com kitchenette totalmente equipada, mesa de refeições, zona de estar com sofá-cama e secretária com vista para o jardim, enquanto a exterior conta com terraço privado de 15m2, com pérgula, mesa, cadeiras e espreguiçadeiras.

Mas a experiência Ericeira Lovers - Prime Villas não se esgota nas unidades de alojamento: à disposição dos hóspedes encontra-se também a piscina central, rodeada por enorme relvado que convida à descontração e à diversão em família, com espaço de sobra para descansar, para explorar e brincar.

A preocupação com o conforto e comodidade é visível em cada detalhe: um cabaz de boas-vindas, entregue à chegada, com miminhos da região, assim como colchões, toalhas e lençóis de qualidade superior e um ‘menu’ de almofadas, escolhidas a dedo para um descanso reparador.

As cozinhas encontram-se totalmente equipadas (placa, máquina de lavar, frigorífico, microondas, torradeira e cafeteira), permitindo a confeção de refeições, sendo que as mesmas podem ser asseguradas pelo alojamento, a pedido dos hóspedes. Todas as villas dispõe de ar condicionado, televisão, e acesso à internet, tanto no interior como no exterior dos alojamentos.

Às famílias com crianças pequenas são assegurados todas os equipamentos de puericultura - desde berços, carrinhos de passeio, cadeiras de refeições, banheiras de bebé ou barreiras de cama, braçadeiras para utilizar nas piscinas -, assim como atividades como aulas de ioga e surf, que podem ser apreciadas por miúdos e graúdos.

O Ericeira Lovers - Prime Villas oferece ainda um parque de estacionamento privativo, aberto 24 horas por dia, permitindo toda a liberdade de horários aos hospedes do alojamento.

As reservas no Ericeira Lovers - Prime Villas podem ser feitas no site do alojamento, a partir de 150€, na época baixa, e 200€ por noite, na época alta.