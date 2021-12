A Embratur - Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo pretende atrair mais turistas para o interior do país, numa iniciativa cujo objetivo é dinamizar a economia das regiões, dando a conhecer novos destinos e atrações mais acessíveis e que se ajustam a vários públicos.

“O interior do Brasil está repleto de destinos bonitos, cheios de natureza e de paz – elementos que sabemos que os turistas têm procurado mais, muito em parte devido à pandemia”, explica Carlos Brito, Presidente da Embratur. “Nestes destinos, que acabam sempre por ser mais económicos e acessíveis financeiramente, é possível receber famílias, casais e turistas vindos de todo o mundo”.

A Embratur reuniu cinco sugestões de destinos, roteiros, atividades e atrações turísticas que se podem descobrir no interior do território brasileiro – nomeadamente no Estado de Minas Gerais.

Inhotim

créditos: Pixabay

Classificado como um dos dez destinos mais incríveis do Brasil, Inhotim está localizado a 60km de Belo Horizonte, na cidade de Brumadinho.

Aqui, fica localizado o Instituto Inhotim – um museu de arte contemporâneo e Jardim Botânico. A sua localização privilegiada – entre os ricos biomas da Mata Atlântica e do Cerrado – conta com paisagens exuberantes ao longo dos 140 hectares de visitação e com mais de 4,3 mil espécies botânicas raras vindas de todos os continentes, que proporcionam uma experiência única e que combina arte e natureza.

É possível ver cerca de 700 obras de mais de 60 artistas de quase 40 países - exibidas ao ar livre e em galerias dentro do Jardim Botânico.

Como chegar: De carro, é possível chegar a Inhotim numa viagem de 1h15 desde o Aeroporto de Belo Horizonte.

Onde ficar: A melhor localização para passar a noite é em Belo Horizonte, sendo que há vários hotéis parceiros – nomeadamente o TRYP by Wyndham BH – Savassi, que tem um transfer direto para Inhotim.

Estrada Real

A Estrada Real possui mais de 1.600km de extensão e é atualmente a maior rota turística do Brasil.

É composta por quatro caminhos distintos que abrangem pelo menos 160 municípios pelos estados de Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo, numa rota que incorpora diferentes tipos de turismo - como o turismo gastronómico, cultural, religioso, turismo rural, ecoturismo e aventura.

Os principais caminhos da Estrada Real são o Caminho Velho, Caminho Novo, Caminho dos Diamantes e o Caminho do Sabarabuçu, mas também existem outras rotas temáticas, como o Caminho Religioso.

Os carimbos no passaporte dão direito a um Certificado de Conclusão do Caminho. Para obter o certificado é preciso um número mínimo de carimbos que varia de acordo com o caminho percorrido.

Todos os caminhos são cheios de pousadas aconchegantes, urbanas e rurais. Também é possível acampar ou ficar hospedado nas casas de moradores locais.

Como chegar: É possível começar os caminhos de pontos diferentes, nomeadamente do Paraty, Rio de Janeiro, Diamantina ou Ouro Preto.

Onde ficar: Há várias opções perto do local, sendo as mais aconselhadas o Garden Hill Smart Resort, Tauá Resort Caeté e Chalé Jardim da Serra do Cipó.

Ouro Preto

créditos: Embratur

Ouro Preto é uma cidade colonial na Serra do Espinhaço, na zona leste do Brasil, conhecida pela arquitetura barroca - que inclui pontes, fontes e praças, e pelas ruas calcetadas íngremes e sinuosas.

O clima é húmido no verão e seco no inverno – dezembro e janeiro são os meses mais chuvosos.

Como chegar: O ideal é partir de carro de Belo Horizonte, fazendo uma viagem de menos de uma hora e meia.

Onde ficar: Há muitas opções, nomeadamente o Grande Hotel de Ouro Preto, o Hotel e Restaurante Bandeirantes e o Hotel Pousada do Arcanjo.

Diamantina

créditos: Pixabay

A Diamantina é um lugar com muita arquitetura, cultura e natureza – sendo uma das cidades históricas mais conhecidas e visitadas do Brasil. Tem vários pontos de inspiração barroca, construções históricas e igrejas seculares.

Algumas das principais atrações da região são o Parque Estadual do Biribiri, a Vila do Biribiri e a Casa Glória.

Como chegar: De carro, é apenas uma viagem de 1h20 do Aeroporto de Belo Horizonte até Diamantina.

Onde ficar: Os melhores locais incluem a Pousada do Garimpo, a Pousada Pouso da Chica e a Pousada Vila do Imperador.

Congonhas

créditos: Embratur

A região é Património Cultural da Humanidade desde 1985, e é mais conhecida por abrigar o Santuário do Bom Jesus de Matosinhos.

Congonhas é ainda casa de um dos maiores patrimónios artísticos do Brasil – as obras executadas por António Francisco Lisboa, o “Aleijadinho”. A atividade mineira é a base da economia local.

Como chegar: A região fica apenas a uma hora e meia do Aeroporto de Belo Horizonte.

Onde ficar: O ideal é ficar alojado na região de Belo Horizonte.