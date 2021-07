Situada em Cinfães do Douro, a Aldeia da Margarida é um autêntico paraíso que combina a paz e tranquilidade da Natureza com o máximo conforto.

O alojamento conta com 8 suites e 6000m2 onde encontra os recantos perfeitos para vivenciar experiências únicas e desfrutar de umas férias inesquecíveis.

A Aldeia da Margarida convida a desacelerar, regressar às origens e recuperar energias num ambiente imerso na Natureza:

Inaugurado em maio deste ano, o novo turismo rural promete ser o refúgio perfeito para as famílias e casais que procuram experiências únicas e colecionar memórias que ficam para sempre.

Situado entre a serra e o rio, na freguesia de Tarouquela em Cinfães do Douro, vai poder desfrutar das paisagens surpreendentes do Rio Paiva, Rio Douro, Serra de Montemuro e os Passadiços do Paiva.

Um alojamento moderno com todas as comodidades e conforto, inserido num ambiente rústico que respeita e integra a paisagem natural envolvente. A Aldeia da Margarida conta com 8 suites onde poderá ficar alojado: Laranja, Limão, Cereja, Maracujá, Castanha, Lantana, Camélia e Orquídea são os nomes dados às suites em homenagem à Natureza. A sua decoração minimalista casa na perfeição com o meio ambiente, onde as cores neutras ganham uma nova vida.

As suites acomodam até 4 pessoas, num espaço entre 22m2 a 35m2, e estão distribuídas por vários edifícios para garantir a privacidade dos hóspedes. São equipadas com ar condicionado, televisão, minibar e um duche que garantem uma estadia luxuosa.

Na zona exterior vai poder aproveitar os raios de sol na piscina que tem uma vista panorâmica. Conheça também os hóspedes permanentes desta casa acolhedora, que são as ovelhas, galinhas, pavões, entre muitos outros animais, e as mais de 300 árvores de fruto e horta biológica presentes no terreno.

Delicie-se ainda com os sabores genuínos da região no restaurante da Aldeia da Margarida, onde são servidas refeições inspiradas na gastronomia tradicional portuguesa. Uma posta de vitela arouquesa, ou um polvo à lagareiro, as opções são muitas e de deixar água na boca.

Para além de um pequeno-almoço completo, incluído na estadia, o restaurante serve refeições ligeiras durante todo o dia e o jantar é servido à carta mediante reserva antecipada.

Se procura novas aventuras durante a sua estadia, venha conhecer a região envolvente. Visite algumas das principais atrações, como as Aldeias da Montanha, os imperdíveis Passadiços do Paiva, o Cais de Porto Antigo.

A Aldeia da Margarida cumpre rigorosamente todas as normas de higiene e segurança e conta com o selo Clean & Safe do Turismo de Portugal.

Os preços variam entre 80€ e 180€, consoante a época do ano e suites. Consulte as datas de estadia e todas as informações no site.