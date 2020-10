1. Torre de Londres, Inglaterra

Torre de Londres, Inglaterra créditos: Pixabay

No coração da capital britânica, a Torre de Londres é um destino perfeito para as crianças - e certamente verá muitas delas durante a sua visita.Este importante património da humanidade guarda as Joias da Coroa, incluindo a capa, o cetro e a coroa da Rainha.

Mas o que as crianças gostam mesmo é de ver os guardas Beefeaters, guardiões do lugar, e os seus lendários corvos. Uma das lendas diz que se os corvos deixarem a torre, o império britânico irá ruir.

À conta disso, os guardas da Torre de Londres tratam os corvos com toda a atenção e muitas regalias.

2. Palácio de Hampton Court, Inglaterra

Palácio de Hampton Court, Inglaterra créditos: Pixabay

Nos arredores da cidade, o Palácio de Hampton Court é uma das atrações mais completas de Londres, para todas as idades.

Aqui aprender história é brincadeira de criança, graças aos atores caracterizados como os antigos moradores do local, incluindo serviçais e, claro, o polémico rei Henrique VIII.

Os jardins do palácio são uma atração à parte, e as crianças ficam fascinadas com o labirinto de arbustos que irá ser, sem dúvida, uma boa aventura.

3. Palácio de Blenheim, Inglaterra

Palácio de Blenheim, Inglaterra créditos: Pixabay

Saindo de Londres, no condado de Oxforshire, encontramos o magnífico Palácio de Blenheim, também classificado como Património Mundial da UNESCO.

Foi neste local que nasceu Winston Churchill, o primeiro-ministro britânico que entrou para a história como o líder que enfrentou Hitler na Segunda Guerra Mundial.

Para as crianças, o palácio é um passeio perfeito, com jardins a perder de vista, comboio em miniatura, a árvore de Harry Potter (usada em "A Ordem de Fénix") e o Family Pleasure Gardens, uma área especial para os mais pequenos.

Deixe esta última para o final, pois convencer as crianças a sair de lá poderá tornar-se uma tarefa difícil.

4. Castelo de Warwick, Inglaterra

Castelo de Warwick, Inglaterra créditos: Pixabay

Localizado perto de Oxford e gerido pela Merlin Entertainments (empresa por trás da London Eye, Aquário de Londres, museu de cera Madame Tussauds e Shrek's Adventure), o Castelo de Warwick é quase inteiramente desenhado para as crianças.

Com atores vestidos a preceito e uma programação especial de apresentações, as crianças que visitam Warwick vivem uma verdadeira imersão num castelo medieval.

5. Castelo de Alnwick, Inglaterra

Castelo de Alnwick, Inglaterra créditos: Pixabay

Com um nome parecido mas a quilómetros de distância, o Castelo de Alnwick é uma das grandes atrações do norte de Inglaterra.

Além do passado histórico, o castelo atrai muitos visitantes por causa de um feiticeiro do cinema, Harry Potter.

O Castelo de Alnwick foi o local de filmagem para as aulas de voo em vassoura nos filmes da saga, e acabou por incorporar o tema na sua programação diária.

6. Castelo de Edimburgo, Escócia

Castelo de Edimburgo, Escócia créditos: Pixabay

Edimburgo é um destino excelente para viagens em família, e quem viaja com crianças não pode perder a atração mais popular da cidade: o castelo.

Construído sobre a cratera de um vulcão extinto, a fortaleza histórica encanta os mais novos, que ficam fascinados com os canhões originais, as armaduras e as muitas salas cheias de artefactos para se descobrir.

7. Castelo de Cardiff, País de Gales

Castelo de Cardiff, País de Gales créditos: Pixabay

A fechar com chave de ouro, temos a adorável capital galesa. O Castelo de Cardiff fica no coração da cidade, a apenas duas horas de comboio de Londres.

É na verdade um complexo com dois castelos diferentes: uma fortaleza romana e um sofisticado palácio do século XIX. O dragão galês, símbolo do país, dá as boas-vindas aos visitantes e as crianças ficam maravilhadas com as duas construções, cada uma com o seu estilo.

Diferentes atrações terão medidas diferentes em vigor. Os visitantes são aconselhados a verificar o site das atrações e eventos antes de viajar, para que possam explorar o Reino Unido com confiança.