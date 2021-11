Na próxima quinta-feira, 25 de novembro, estreia Encanto, a nova animação da Disney. A América Latina será novamente palco de uma produção da empresa norte-americana.

O enredo conta a história dos Madrigal, uma família com poderes mágicos, que vive escondida nas montanhas de uma aldeia da Colômbia.

A Civitatis, empresa de visitas guiadas, excursões e free tours em espanhol pelo mundo, preparou uma lista de lugares que inspiraram a Disney a criar animações como "Encanto", "Viva - A Vida é uma Festa" e "Up – Altamente!".

1. Encanto, uma viagem pela região cafeeira da Colômbia

A fauna, a flora, a cultura, as tradições e a diversidade dos colombianos estão presentes em Encanto. A Disney viajou para Bogotá, Cartagena, Barichara, Salento, Palenque e Vale do Cocora para absorver toda a essência do país.

As casas coloniais, as tradicionais arepas (prato de massa de pão feito com milho moído) e até os burros e mulas de carga, tão comuns na região cafeeira da Colômbia, são muito explorados na animação.

Quem quiser mergulhar no mundo de Encanto pode fazer uma trilha pelo vale do Cocora. Agora, se está à procura de algo mais tranquilo, pode visitar a fazenda El Ocaso, onde é possível saber tudo sobre a cultura do café colombiano.

2. Viva - A Vida é uma Festa, uma animação mística inspirada na América Latina

Lançado em 2017, este filme da Disney e da Pixar conquistou meio mundo e também ajudou a compreender melhor a festividade do Dia dos Mortos, tão celebrado no México.

Cidades como Guanajuato, San Andrés Mixquic ou Pátzcuaro serviram de inspiração para criar muitas das cenas que Miguel, o protagonista da história, percorre. Também é possível ver cenas em que se podem reconhecer monumentos emblemáticos como as pirâmides de Teotihuacán ou a igreja de San Juan Parangaricutiro.

Sabia que a aldeia deste templo foi praticamente enterrada após uma erupção vulcânica em 1943?

3. Up – Altamente! e a cascata mais alta do mundo

Quem não chorou nos primeiros cinco minutos de Up? Embora o início seja triste e nostálgico, o público e os críticos apaixonaram-se em 2009 com as aventuras de Carl Fredricksen e do pequeno Russell.

A cascata do filme é inspirada na Angel Falls (ou Salto Ángel), a queda de água mais alta do mundo. Localizada no Parque Nacional de Canaima, na Venezuela, a cascata tem 979 metros de altura e é Património da Humanidade.

4. Rio, aventuras da avifauna do Brasil

Outra animação da Disney inspirada na América Latina é Rio. Embora tenha sido originalmente produzida pela fábrica da 20th Century Fox, a compra desta empresa pela Disney transformou a arara azul que protagoniza o filme em outra personagem desta grande família de desenhos animados.

As praias do Rio de Janeiro, vistas incríveis da Baía de Guanabara, o famoso Cristo Redentor, a exuberante selva do Parque Nacional da Tijuca e, claro, o Carnaval do Rio são todos apresentados no filme.

5. Pacha e o Imperador: conhecer a cultura Inca

Pacha e o Imperador leva-nos a um passado distante para aprender sobre a civilização Inca, no Peru. Embora o filme não ofereça muitas pistas em relação à localização dos seus cenários, podemos ver diferentes paisagens da selva peruana e, sobretudo, uma aldeia antiga que poderá ser inspirada pelas ruínas de Machu Picchu.

No personagem principal, Kuzco, encontramos também referências claras ao país latino-americano e a uma das suas cidades mais emblemáticas: Cusco.

6. A Caixinha de Surpresas, a animação da Disney com uma longa história

O mais antigo dos filmes desta lista é A Caixinha de Surpresas, lançado em 1944, em plena Segunda Guerra Mundial. O papagaio Zé Carioca, do Brasil, e o galo Panchito Pistolas, do México, acompanham o Pato Donald numa aventura única que, para alguns, encerra uma mensagem de amizade e aliança em tempos políticos conturbados.

Na animação, Pato Donald contempla as praias de Acapulco, no México, e faz um tour por Salvador, na Bahia