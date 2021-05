É um dos maiores bálsamos para a alma e nada como um mergulho revigorante para nos devolver o ânimo. Para milhares de portugueses, na hora de eleger o destino de férias dos meses que se aproximam ou até mesmo do ano seguinte, poder banhar-se e/ou desfrutar do oceano é uma condição sine qua non. Há, por isso, locais que são quase obrigatórios. Também é o seu caso? Descubra, de seguida, três dezenas propostas tentadoras que encantam anualmente, em condições normais, milhões de turistas.