A casa de perfumaria Lancôme desvendou um novo capítulo na história olfativa com o lançamento da eau de parfum La Vie Est Belle Rose Extraordinaire. Esta criação celebra o Dia da Mãe com uma homenagem à feminilidade e à beleza intemporal das flores. O perfume marca o encontro entre o savoir-faire vidreiro de Lancôme e o seu conhecimento histórico da flor. O frasco desta fragrância é uma obra de arte, esculpido como uma rosa de cristal e representando a arte do vidro, segundo Lancôme. Inspirado nas pétalas de uma rosa a desabrochar, o gradiente de cores e os brilhos prateados realçam a preciosidade deste objeto extraordinário.

La Vie Est Belle Rose Extraordinaire une três essências de rosas distintas: uma água de rosas fresca e vegetal, um absoluto de rosa Damascena opulento e sensual, e um acorde "Space Rose" que captura a essência de uma rosa cultivada num ambiente de gravidade zero.

Esta versão da flor icónica de Lancôme foi criada pelos mestres perfumistas da IFF, Anne Flipo, Dominique Ropion e Caroline Dumur.

PASSATEMPO

Para se habilitar a ganhar um dos três perfumes La Vie Est Belle Rose Extraordinaire, basta responder corretamente às duas perguntas que encontra no final do artigo.

O passatempo termina a 09 de maio, às 11h00. Os resultados são divulgados a partir das 14h00 desse mesmo dia.

O formulário pede nome completo e morada. As participações incompletas não são consideradas. O fornecimento de dados falsos ou errados levará à desclassificação do vencedor. Confirme os dados antes de submeter a participação.

Só é aceite uma resposta válida por endereço de e-mail e por participante.

Se tiver alguma dúvida poderá enviar um e-mail para sapolifestyle@telecom.pt.

Não serão respondidas as dúvidas deixadas na caixa de comentários.

Não são aceites trocas de vencedores.

Os premiados serão avisados por e-mail.

Reservamo-nos o direito de excluir de futuros passatempos todos os que não procederem desta forma.

Boa sorte.