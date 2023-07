As scooters elétricas são uma forma confortável, ágil e flexível de andar pela cidade, assim como uma solução amiga do ambiente. Atenta a esta questão, a Cooltra, empresa europeia que desenvolve soluções de mobilidade em duas rodas, presta serviços de scootersharing e renting. Nestes, os utilizadores podem alugar scooters elétricas de acordo com as suas necessidades: por minutos, horas, dias ou meses.

Usar as scooters partilhadas Cooltra é muito fácil e prático, basta fazer o registo na App e seguir as instruções. Depois disso é só seguir viagem. A utilização do scootersharing é ao minuto e o pagamento é feito através da aplicação.

“Desde a sua criação, em 2006, foram poupadas mais de 8.000 toneladas de CO2, que equivalem a mais de 24 milhões de viagens, todas elas 'zero emissões'”, informa a Cooltra.

Em Portugal, onde está desde 2017, a Cooltra conta com uma frota com mais de 400 veículos, em Lisboa.

