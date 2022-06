A antiga residência da família Soares Franco, em Azeitão, tem estado desde sempre associada à imagem da produtora vitivinícola José Maria da Fonseca. Construída no século XIX, a Casa Museu José Maria da Fonseca, foi restaurada em 1923 pelo arquiteto suíço Ernesto Korrodi e hoje pode ser visitada durante todo o ano. O percurso por este espaço de memórias inicia-se com uma breve explicação sobre a história da empresa, seguindo-se a visita a três adegas antigas da propriedade.

Depois de conhecer a Adega da Mata e a Adega dos Teares Novos, onde estagiam vinhos como o Periquita, segue-se a Adega dos Teares Velhos, onde repousam os mais antigos moscatéis de Setúbal produzidos pela companhia familiar, alguns dos quais autênticas relíquias com mais de 100 anos. No final da visita à Casa Museu José Maria da Fonseca, os visitantes têm a possibilidade de conhecer e provar alguns dos vinhos produzidos pela reputada empresa vitivinícola, fundada em 1834.

Ali mesmo ao lado, abriu, em 2021, o restaurante Wine Corner by José Maria da Fonseca, um espaço de restauração que conseguiu impor-se rapidamente como uma referência gastronómica da região. A carta criada pelo chef Luís Barradas privilegia a sazonalidade e a sustentabilidade, dando primazia aos produtos e aos fornecedores locais e a uma cozinha com uma forte inspiração regional. As iguarias servidas convidam à partilha e à descoberta. A carta de vinhos tem mais de 70 referências.

