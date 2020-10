Emagrecer está longe de ser apenas uma necessidade estética. Para muitos, é mesmo um imperativo vital. As pessoas que têm um peso saudável têm uma imunidade reforçada e menos propensão para problemas de saúde tradicionalmente associados à obesidade, como é o caso da hipercolesterolemia, da diabetes e das doenças cardiovasculares. Perca os quilos que tem a mais, de uma forma eficaz, rápida e segura, com o método PnK da PronoKal, com o acompanhamento e com a supervisão de profissionais especializados.

Para além de um tratamento sob supervisão médica que combina dieta, exercício e acompanhamento personalizado, este método integra uma dieta cetogénica, baixa em hidratos de carbono e gordura, que assegura uma ingestão de proteínas adequada que fará com que perca gordura e preserve, simultâneamente, a massa muscular. Os resultados veem-se desde os primeiros dias e, segundo os especialistas da PronoKal, sentir-se-à sempre com energia, sem nunca passar fome, ao contrário de outras dietas.

Numa fase inicial, este tratamento de emagrecimento combinará apenas produtos desenvolvidos e comercializados pela PronoKal e vegetais e, progressivamente, irão sendo introduzidos outros grupos de alimentos. O seu dietista e orientador dar-lhe-à as orientações adequadas ao longo da dieta. Para além do regime alimentar hipocalórico a adotar, este método de perda de peso inclui ainda um programa personalizado de exercício físico e conta com os conselhos e com o apoio de um treinador pessoal.

