Enid Mary Blyton, prolífera escritora inglesa do século XX, deixou para a posteridade alguns dos mais vendidos livros para a infância e juventude. Personagens como o Nodi continuam, ainda hoje, a cativar os mais pequenos. Outro sucesso da autora falecida em 1968, os 21 volumes das aventuras de um quinteto de amigos, “Os Cinco”. As histórias de Júlio, Ana, David, Zé e o cão Tim, mereceram adaptações cinematográficas e para o pequeno ecrã.

Agora, “Os Cinco” também chegam à banda desenhada. Este fevereiro, os escaparates nacionais conhecem os primeiros dois títulos da adaptação empreendida pela dupla de franceses Béja e Nataël. “Os Cinco e a Ilha do Tesouro” e “Os Cinco e a Passagem Secreta” (edição Oficina do Livro), trazem as emoções que a obra tem transmitido a várias gerações desde os anos de 1940.

Em “Os Cinco e a Ilha do Tesouro” o Júlio, o David e a Ana vão passar férias a casa da tia Clara, onde conhecem a prima Zé, uma verdadeira maria-rapaz. Acompanhados pelo fiel cão Tim, partem à descoberta de um tesouro indicado num velho mapa que encontraram na ilha de Kirrin. Mas têm de ser rápidos, pois Os Cinco não são os únicos na caça ao tesouro.

Já em “Os Cinco e a Passagem Secreta” as férias no Casal Kirrin não parecem boas. A Zé e os primos estão presos em casa. Tiveram más notas e o Sr. Roland, o precetor, está lá para fazê-los trabalhar. Mas os quatro jovens detetives e o seu cão, Tim, estão alerta. Acabam de descobrir uma passagem secreta sob a casa.

