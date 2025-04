Com mais de um milhão de seguidores nas redes sociais, Thaís Vilarinho é autora de um dos mais realistas livros sobre maternidade de sempre no Brasil - Mãe Fora da Caixa. Este livro é, de acordo com a apresentação feita ao mesmo, “um relato honesto sobre ser mãe sem filtros: contam-se pelos dedos de uma mão as noites bem dormidas, há sempre nódoas de comida no pijama e pouco ou nenhum tempo para tomar banho”.

Depois da adaptação para o teatro e da novidade de que vem aí o filme, Mãe Fora da Caixa conta com lançamento em Portugal “para dar um abraço a todas as mães. Nestes textos íntimos da autora, leitores e convidados, há colo, compreensão, partilha de experiências e solidariedade. Ser mãe pode não ser fácil. Ainda assim, vale a pena todos os dias. Se sentirmos que não estamos sozinhas e temos uma comunidade a apoiar-nos, tanto melhor”, conta-nos a sinopse ao livro.

Mãe dos adolescentes Matheus e Thomás, Thaís Vilarinho é fonoaudióloga de formação. É também autora de Mãe Recém-Nascida (2019) e Imagina na Adolescência (2022), além de três livros infantis. No seu mais recente projeto, Mar de Mães, a autora levou para o mundo audiovisual uma história de amor e amizade.

PASSATEMPO

Para se habilitar a ganhar um dos cinco exemplares do livro Mãe Fora da Caixa (edição Manuscrito), basta responder corretamente às duas perguntas que encontra no final do artigo.

