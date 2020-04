O seu humano é feito de emoções: raiva, tristeza, orgulho, timidez, medo, alegria, inveja. Nem sempre é fácil conviver com elas, especialmente quando a vida ainda é curta e estamos a aprender a conciliar o nosso eu com o mundo em torno. “O livro das minhas emoções” (uma edição Jacarandá), ajuda os mais pequenos à descoberta das suas emoções e ensina a dominá-las. Isto. numa história repleta de sentimentos à flor da pele.

Esta é uma história interativa, concebida por uma especialista em sofrologia, uma técnica de relaxamento baseada no ioga. Nas páginas do presente título encontramos conselhos para aprender a gerir as emoções.

A autora, Stéphanie Couturier, é terapeuta de psicomotricidade e sofróloga. Especializou-se no acompanhamento das emoções infantis.

