Luísa sofre de depressão. Agarrada à tristeza profunda, sempre em conflito com o marido e incapaz de manter uma relação com o filho, os dias passam sem que repare neles. As memórias do passado são a sua principal companhia - sobretudo o caso extraconjugal que manteve com o único homem capaz de a fazer verdadeiramente feliz.

De forma inesperada, uma cadela bebé surge na vida de Luísa e Francisco. Não muda tudo, mas muda muita coisa: Luana vem trazer alegria a um lar onde já praticamente não havia vida.

Só que uma tragédia está prestes a acontecer: findada a primeira vida de Luana, virá a segunda, marcada pela angústia e escuridão. Na terceira, redenção. Para ela e para todos à sua volta.

Neste romance de estreia , a veterinária Célia Palma conta-nos a história verídica de Luana, uma cadela que tocou a vida de todos os que a conheceram.

PASSATEMPO

Para se habilitar a ganhar um dos cinco livros As Três Vidas de Luana (edição Manuscrito), basta responder corretamente às duas perguntas que encontra no final do artigo.

O passatempo termina a 30 de julho, às 11h00. Os resultados são divulgados a partir das 14h00 desse mesmo dia.

