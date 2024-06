Julian Lopez e Dahlia Muñoz conhecem-se desde a infância - e odeiam-se apaixonadamente. Quando Dahlia regressa a casa em Lake Wisteria para recuperar do noivado rompido, Julian faz -lhe uma oferta sedutora. O construtor bilionário sugere que remodelem juntos uma casa histórica. O objetivo é salvar a sua má reputação e tornar Dahlia conhecida como designer de interiores.

Rangendo os dentes, ambos chegam a uma trégua e tentam funcionar em equipa. Os sentimentos conflituantes, as discussões acaloradas e a atração reprimida durante anos atrapalham a relação entre Julian e Dahlia. Durante quanto tempo conseguirão resistir ao desejo? E conseguirão superar juntos as diferenças do passado?

PASSATEMPO

Para se habilitar a ganhar um dos cinco livros Amor Redesenhado (edição Marcador), basta responder corretamente às duas perguntas que encontra no final do artigo.

Boa sorte.