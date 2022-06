Com um caráter predominantemente frutado, marcado por aromas de prunóideas, com reminiscências de pêssego e alperce, resultantes da elevada percentagem de uvas da casta Alvarinho, 85%, Muralhas de Monção 2021, produzido pela Adega de Monção, na sub-região vinícola de Monção e Melgaço, que também leva 15% de Trajadura, é um néctar equilibrado, persistente, macio e seco, para saborear fresco em dias de calor que pedem propostas vínicas com personalidade.

Com um volume de álcool de 12,5% e uma acidez total de 6,6 gramas por litro, o Muralhas de Monção 2021 pode ficar três anos em garrafa sem perder as suas qualidades. Este vinho de cor citrina e brilhante, que deve ser idealmente bebido a uma temperatura de 11º C, pode ser ingerido como aperitivo mas, como vinho gastronómico que também é, é recomendado para acompanhar mariscos, pratos de peixe e carnes brancas. Anualmente, são produzidas três milhões de garrafas deste néctar.

Temos 10 garrafas de vinho verde branco Muralhas de Monção 2021 para oferecer neste passatempo. Para se habilitar, além de seguir o Broader no Instagram e no Facebook e a Adega de Monção no Instagram e no Facebook, apenas tem de ir ao site deste organismo, descobrir o nome de outro dos lançamentos em destaque e enviar, de seguida, a resposta para o endereço passatempo.vinho@sapo.pt.

Não se esqueça de juntar o seu nome completo, morada, contacto telefónico e e-mail. APENAS AS RESPOSTAS QUE INCLUAM ESTES DADOS ENVIADAS POR MAIORES DE 18 ANOS SERÃO CONSIDERADAS. As participações através da zona de comentários do site também não serão validadas.

Pode enviar as suas participações até às 23h59 do dia 19 de junho de 2022. A seleção de premiados será feita através do recurso a uma matriz previamente estabelecida exclusiva para este passatempo (as três primeiras pessoas a concorrer, a última pessoa a responder no dia X, a terceira pessoa a concorrer no dia Y, por exemplo, etc...).

A lista de vencedores será conhecida a partir dessa data na área de passatempos terminados do canal. Os dados pessoais fornecidos pelos participantes serão eliminados após o anúncio dos vencedores.

O SAPO Lifestyle assegura a divulgação do passatempo, não lhe assistindo qualquer responsabilidade na seleção de premiados nem na entrega de prémios e nas demais mecânicas associadas. Em caso de dúvida ou necessidade de esclarecimentos adicionais, por favor, contacte broader@sapo.pt. NUNCA UTILIZE ESTE ENDEREÇO DE E-MAIL PARA CONCORRER AOS PASSATEMPOS!