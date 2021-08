Artistry Studio Los Angeles Edition é o nome da mais recente coleção da marca de cosmética norte-americana Artistry. Depois de Nova Iorque, Paris, Banguecoque, Tóquio e Xangai, a cidade de estrelas e de praias descontraídas, destino de sonho para os amantes de um estilo de vida saudável e para os apaixonados pela mística da indústria cinematográfica, foi o ponto de partida para o desenvolvimento da nova linha inspirada em destinos surpreendentes. Mas nem só de maquilhagem vivem as novas propostas desta marca.

Para além de dois aperfeiçoadores de sobrancelhas em gel, com uma fórmula resistente à água, à humidade e ao suor, desenvolvida com recurso a óleo de coco, altamente pigmentada, a coleção, que pode ver na galeria de imagens que se segue, integra ainda duas sombras de olhos em creme, resistentes à água, com um acabamento luminoso e radiante. Com óleo de coco, azeite, óleo de semente de girassol e vitamina E, os dois novos lip glosses, um azul que fica transparente e um coral, conferem brilho e hidratação.

Mas a coleção tem outras novidades, como é o caso do um iluminador dois em um em barra, com um tom universal, que imprime à pele um brilho húmido e uma aparência radiante e saudável. Nas peles mais claras, deixa um toque rosa e, nas mais escuras, um brilho translúcido. As embalagens contam com ilustrações da italiana Roberta Zeta, que reside na cidade. A coleção inclui ainda dois sabonetes esfoliantes com ingredientes hidratantes e um lápis com um perfume sólido sedoso que se derrete instantaneamente na pele.

