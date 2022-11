Para além da prova e compra das marcas representadas no Mercado de Vinhos do Campo Pequeno, a nona edição em Lisboa conta com um auditório de acesso gratuito a todos os visitantes. Espaço onde vão decorrer “Conversas e um copo de vinho”. Momento para vários oradores do setor darem a conhecer as histórias por trás dos seus vinhos.

Saliente-se que o Mercado de Vinhos do Campo Pequeno conta com a parceria da Associação de Vinhos e Espirituosas de Portugal (ACIBEV) que, no âmbito da iniciativa Wine in Moderation, apresenta duas ações de sensibilização e incentivo à moderação e responsabilidade no consumo do vinho, e alerta para os perigos de conduzir sob o efeito de bebidas alcoólicas.

PASSATEMPO

Para que possa viver esta experiência, estamos a oferecer dez bilhetes duplos, válidos até 13 de novembro, data em que termina o Mercado de Vinhos do Campo Pequeno.

Participar é muito simples, basta que responda acertadamente às duas perguntas que encontra no final do artigo.

Os bilhetes podem ser reclamados, até 13 de novembro, junto da bilheteira do evento.

O passatempo termina a 10 de novembro, às 11h00. Os resultados são divulgados a partir das 14h00 desse mesmo dia.

O formulário pede nome completo e número de cartão de cidadão. As participações incompletas podem não ser consideradas. O fornecimento de dados falsos ou errados levará à desclassificação do vencedor. Confirme os dados antes de submeter a participação.

Para que o formulário seja validado, não se esqueça de selecionar o campo "Local e Data".

Só é aceite uma resposta válida por endereço de e-mail e por participante.

Se tiver alguma dúvida poderá enviar um e-mail para sapolifestyle@telecom.pt.

Não serão respondidas as dúvidas deixadas na caixa de comentários.

Não são aceites trocas de vencedores, sendo que em caso de não possibilidade de comparência será sorteado um novo vencedor.

Os premiados serão avisados por e-mail.

Reservamo-nos o direito de excluir de futuros passatempos todos os que não procederem desta forma.

Boa sorte.