A tecnologia não se mede aos palmos e esta novidade é a prova disso. A multinacional tecnológica Huawei acaba de lançar a nova Huawei Sound, a sua segunda coluna sem fios desenvolvida em colaboração com a prestigiada empresa de acústica Devialet. Significativamente mais pequena do que a sua antecessora, continua, no entanto, a proporcionar uma experiência de som de qualidade, servindo de testemunho às capacidades únicas e complementares das duas companhias.

"Esta geração da Huawei Sound Series é a mais recente aposta da parceria entre a Huawei e a Devialet, com todos os seus altifalantes a adotarem designs acústicos patenteados para proporcionar uma experiência de som ainda mais imersiva. Em 2019, as duas empresas já tinham lançado a Huawei Sound X, que, como primeira coluna sem fios premium, tornou a tecnologia áudio e acústica de topo acessível tanto a utilizadores comuns como a audiófilos", refere a marca em comunicado.

