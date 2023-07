A nova Eau de Parfum Floral Idôle Now de Lancôme é uma ode à feminilidade. A nova fragrância floral Idôle Now apresenta a frescura suculenta de um acorde de pera, a luminosidade do icónico acorde puro e o vibrante toque amadeirado do patchouli. O ​seu rasto chypré floral e ambarino constitui um manifesto olfativo. A embalagem de Idôle Now é uma obra de arte, apresentando um novo frasco que assume as cores quentes de um nascer do sol.

créditos: Lancôme

L'Absolu Rouge Intimatte traz uma abordagem inovadora para o acabamento mate, oferecendo uma experiência sensual para os lábios. Apresenta uma assinatura sensual, enriquecida com propriedades de cuidado de pele e melhorada com Grand Rose Extracts™, uma combinação de duas preciosas rosas colhidas à mão para hidratar a pele: Extratos de Rosa Damascena e Rosa Centifolia, em 20 novos tons para as mulheres usarem da forma que entenderem.

créditos: Lancôme

Le 8 Hypnôse, lançada em 2022, é a primeira máscara infundida com sérum, apresentando uma fórmula inovadora com Bálsamo Preto ativo, com uma concentração de 8 Aminoácidos e 5% de manteiga de karité, concebida para proporcionar um efeito volumizador visível instantâneo e revitalizador que se faz sentir ao longo do tempo.

Em 2023, Lancôme, pioneira em pestanas desde 1967, revela três novos tons para a sua máscara mais sensorial, Le 8 Hypnôse: Noir Sculptural, Noir de Jais e Noir Grenat.

