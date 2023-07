“Ara – Colour Up Your Life” é o mote para uma coleção de ténis em cores veranis que atrai os fãs de moda. A paleta de cores vai do laranja e rosa ao turquesa e prateado. Tudo em metálico e oferecendo um excelente conforto. Os ténis apresentam uma ligeira plataforma, que garante uma base mais segura, uma palmilha HighSoft e um forro de bambu para maximizar o conforto no uso – mesmo no verão.

A Ara, presente em Portugal desde 1974, é uma marca alemã de calçado, estabelecida em cerca de 70 países, que conjuga design, tecnologia e know-how na produção de calçado.

