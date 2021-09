Setembro é mês de regressos e reencontros, entre eles aqueles que nos propiciam a escola. Para que o retorno às aulas se faça em grande estilo temos para oferta cinco mochilas, de dois modelos diferentes, assim como material escolar. Um passatempo em parceria com a Auchan.

Eis os prémios:

Duas mochilas juvenil azul, com padrão vegetal (mais dois cadernos - um reciclado e um normal -, corretor, caixa com lápis de carvão, canetas de cor (escrever), estojo com canetas de cor (escrever) + lapiseira + afia + caneta ponta fina + borracha.

Três mochilas juvenil rapaz, com padrão camuflado (mais dois cadernos - um reciclado e um normal -, corretor, caixa com lápis de carvão, canetas de cor (escrever), estojo com canetas de cor (escrever) + lapiseira + afia + caneta ponta fina + borracha.

Para ganhar uma entre as cinco mochilas que temos para oferecer, terá de responder acertadamente à pergunta que lhe deixamos.

O passatempo decorre até às 11h00 do dia 23 de setembro de 2021.

APENAS AS PARTICIPAÇÕES QUE INCLUAM OS DADOS SOLICITADOS SERÃO CONSIDERADAS.

Se tiver alguma dúvida poderá enviar um e-mail para sapolifestyle@telecom.pt. Não serão respondidas a dúvidas na caixa de comentários.

Cada participante pode concorrer uma única vez. As segundas participações recebidas não serão tidas em linha de conta.

As mochilas são oferecidas por ordem de apuramento dos vencedores não havendo por parte destes a opção de escolha entre os dois modelos a sorteio.

Passatempo válido em Portugal continental.

Os vencedores serão anunciados a 24 de setembro de 2021 a partir das 15h00.

Boa sorte!