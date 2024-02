Os agentes de investigação criminal do Exército Scott Brodie e Maggie Taylor reúnem-se em Berlim com o objetivo de investigar o homicídio do colega Harry Vance, um astuto agente de contraterrorismo. Harry foi encontrado morto, no seio da comunidade de refugiados árabes a residir na capital alemã. As autoridades suspeitam de que se trata de um ato de terrorismo islâmico, mas Brodie e Taylor acreditam que há mais em jogo. Ao analisarem tudo o que se passou antes do homicídio, vão descobrindo os muitos conflitos e contradições da Alemanha moderna.

As autoridades alemãs e americanas mantêm um olhar atento sobre as suas atividades, e, enquanto isso, surge uma nova ameaça por parte dos agentes dos serviços secretos americanos, que acham que Brodie e Taylor descobriram demasiado sobre as operações clandestinas dos EUA durante a missão anterior na Venezuela. Brodie e Taylor acabam por perceber que a morte de Harry Vance foi apenas o prelúdio de um evento futuro muito mais sinistro.

