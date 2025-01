No presente, a insónia é um problema que afeta milhões de pessoas à escala global. Uma perturbação que prejudica a saúde, o bem-estar e a produtividade. Quem luta para adormecer, acorda várias vezes durante a noite e sente-se exausto ao longo do dia, sabe como é debilitante esta condição.

Atentas aos problemas associados à insónia, um grupo de especialistas nas áreas da psicologia clínica e medicina geral lançaram-se na escrita do livro STOP Insónia!. Trata-se de uma obra desenvolvida como um guia prático que oferece um programa de desenvolvimento e treino de competências, com estratégias de autoajuda baseadas nas mais recentes descobertas científicas sobre o sono, e nas Terapias Cognitivo-Comportamentais de terceira geração.

O livro centra-se em “técnicas de mindfulness, aceitação e compaixão, oferece ferramentas para quem deseja superar a insónia, ajudando a lidar com emoções difíceis e a quebrar padrões de comportamento que mantêm o problema”, lemos na apresentação à obra.

STOP Insónia! é assinado por Maria João Martins (coordenação), Alícia Marques, Andreia Ferreira, Joana Martins, Sandra Xavier, Sofia Caetano (Psicólogas clínicas nos Serviços de Saúde da Universidade de Coimbra) e por Célia Lavaredas, médica especialista em Medicina Geral e Familiar nos Serviços de Saúde da Universidade de Coimbra.

PASSATEMPO

Para se habilitar a ganhar um dos cinco exemplares do livro STOP Insónia! (edição Pactor), basta responder corretamente às duas perguntas que encontra no final do artigo.

O passatempo termina a 27 de janeiro, às 11h00. Os resultados são divulgados a partir das 14h00 desse mesmo dia.

O formulário pede nome completo e morada. As participações incompletas não são consideradas. O fornecimento de dados falsos ou errados levará à desclassificação do vencedor. Confirme os dados antes de submeter a participação.

Só é aceite uma resposta válida por endereço de e-mail e por participante.

Se tiver alguma dúvida poderá enviar um e-mail para sapolifestyle@telecom.pt.

Não serão respondidas as dúvidas deixadas na caixa de comentários.

Não são aceites trocas de vencedores.

Os premiados serão avisados por e-mail.

Reservamo-nos o direito de excluir de futuros passatempos todos os que não procederem desta forma.

O SAPO Lifestyle é alheio ao envio do prémio que é da exclusiva responsabilidade da entidade ofertante.

Boa sorte.