No novo livro, Sara Marinho aborda temas como a violência no namoro, traição, doenças mentais e luto. Depois do livro O Que o Tempo não Apaga, a autora está de volta com a história emocionante de Mel, uma jovem que tenta a todo o custo seguir em frente depois de uma relação tóxica que destruiu a sua autoestima e amor-próprio. Quando conhece Fred, surge à protagonista desta história a oportunidade de voltar a confiar e a amar. Mas Fred é cobiçado por uma das suas amigas, e oculta fantasmas com os quais tem de lidar.

Quando o Sol Aparecer leva-nos à reflexão sobre se será possível voltar a confiar em alguém depois de um relacionamento traumático.

Sara Marinho é jurista, licenciada e mestre em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa. Leitora voraz, criou, em 2021, a página @keepcalm.and.read, com o objetivo de partilhar o gosto pela leitura e falar sobre os seus livros favoritos. Atualmente, tem 5 mil seguidores. Em janeiro de 2023, motivada pela comunidade, criou o clube de leitura "Acalma-te e Lê", que pretende fomentar o gosto e hábitos de leitura.

