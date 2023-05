A note!, marca que disponibiliza mais de 80 lojas em todo o país com papelaria, livraria, brinquedos e presentes, não quer deixar em mãos alheias a alegria dos mais pequenos agora que se aproxima o Dia da Criança, a 1 de junho. Desta forma, a marca está a oferecer três packs repletos de ofertas, a saber:

Pistola bolinhas de sabão dinossauro: a diversão está prestes a começar com o dinossauro lançador de bolinhas de sabão. Um brinquedo perfeito para festas de aniversário, festas infantis no interior ou exterior ou para levar de férias.

Mochila Pirate Adventure Hello Summer: com uma imagem que remete para incríveis aventuras de piratas, esta mochila é ideal para levar para a praia, uma vez que a sua rede no fundo permite a saída de areia do seu interior.

Jogo Cadeiras de Equilíbrio: um jogo divertido para jogar em família, que convida a desafiar a gravidade empilhando as cadeiras sem as deixar cair.

Caderno A5 Happy Unhappy: um caderno fofinho que vai fazer as delicias dos mais pequenos. Perfeito para escrever sobre as coisas que mais gostam ou até pequenos segredos.

Conjunto duas folhas tatuagens temporárias: conjunto de tatuagens temporárias cheio de criaturas coloridas.

PASSATEMPO

Para se habilitar a ganhar um dos três packs note!, basta responder corretamente às duas perguntas que encontra no final do artigo.

O passatempo termina a 14 de junho, às 11h00. Os resultados são divulgados a partir das 14h00 desse mesmo dia.

O formulário pede nome completo e morada. As participações incompletas não são consideradas. O fornecimento de dados falsos ou errados levará à desclassificação do vencedor. Confirme os dados antes de submeter a participação.

Só é aceite uma resposta válida por endereço de e-mail e por participante.

Se tiver alguma dúvida poderá enviar um e-mail para sapolifestyle@telecom.pt.

Não serão respondidas as dúvidas deixadas na caixa de comentários.

Não são aceites trocas de vencedores.

Os premiados serão avisados por e-mail.

Reservamo-nos o direito de excluir de futuros passatempos todos os que não procederem desta forma.

Boa sorte.