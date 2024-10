A chegada do outono é sinónimo de transformação. Assim, também a nossa pele passa por mudanças, adaptando-se às temperaturas mais baixas e ao ar mais seco. Para fazer face a estas agressões externas, a Biotherm apresenta-nos uma rotina de outono ideal com produtos essenciais que nutrem, regeneram e protegem a pele.

Comece por cuidar da pele do corpo com o Lait Corporel – Active Recovery, ideal para restaurar a hidratação e elasticidade que a pele perde devido ao ar mais seco do outono. Com uma textura suave e rápida absorção, o Lait Corporel deixa a pele macia e confortável durante todo o dia.

O outono não significa abdicar da proteção solar. A exposição diária aos raios UV é uma das principais causas do envelhecimento da pele. O Blue Peptides SPF30 combinação proteção e rejuvenescimento. Com uma mistura de peptídeos de colagénio, este produto protege contra os danos solares ao mesmo tempo que promove uma pele mais uniforme e firme.

O toque final da rotina é dado pelo Aquapower Advanced Gel, perfeito para todos os tipos de pele. Proporciona hidratação intensa e revitalizante desde a primeira aplicação. Ideal para combater a pele seca e garantir conforto durante todo o dia.

O Protetor Solar Citadino UV Defense Watery Gel foi concebido com ingredientes como o Life Plankton e o ácido hialurónico, com SPF 50+, proteção UVB e UVA para uma pele protegida, suave e hidratada.

