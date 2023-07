Estamos a oferecer 10 kits de três vinhos com sabor a verão (tinto, branco e rosé)

Pouca Roupa. No nome aparentemente invulgar para estes vinhos com a assinatura João Portugal Ramos descobrimos argumentos que lhe dão sentido: o do verão livre de compromissos e preocupações, mas também o nome do monte alentejano onde está implantada a vinha que dá origem a estes néctares. Pouca Roupa é também um apelido muito comum no Alentejo.

Estamos perante um vinho jovem e irreverente, pensado e criado pelo filho do enólogo João Portugal Ramos – João Maria Ramos, para um público que procura a diferença. Pouca Roupa “veste” tinto, branco e rosé. Vejamos cada um em particular:

Pouca Roupa Branco: um vinho de aroma fino e intenso, com notas de fruta tropical. A acidez está bem presente e casada com a doçura da fruta.

Pouca Roupa Rosé: um vinho marcado pelo aroma dos frutos vermelhos, bem casada com a componente vegetal. Um vinho com volume, equilibrado e de final prolongado.

Pouca Roupa Tinto: neste vinho, destacam-se os aromas de frutos vermelhos como a cereja, amora e cassis, envolvidos por suaves notas balsâmicas.

créditos: João Portugal Ramos

PASSATEMPO

Para que possa descobrir o prazer de saborear estes Pouca Roupa estamos a oferecer 10 kits da gama, cada um deles composto por três garrafas, respetivamente de vinho branco, rosé e tinto.

O passatempo termina a 31 de julho, às 11h00. Os resultados são divulgados a partir das 14h00 desse mesmo dia.

O formulário pede nome completo e morada. As participações incompletas, nomeadamente a falta de preenchimento do campo do código postal, não são consideradas. O fornecimento de dados falsos ou errados levará à desclassificação do vencedor. Confirme os dados antes de submeter a participação.

Só é aceite uma resposta válida por endereço de e-mail e por participante.

Se tiver alguma dúvida poderá enviar um e-mail para sapolifestyle@telecom.pt.

Não serão respondidas as dúvidas deixadas na caixa de comentários.

Não são aceites trocas de vencedores.

Os premiados serão avisados por e-mail.

Reservamo-nos o direito de excluir de futuros passatempos todos os que não procederem desta forma.

Boa sorte.