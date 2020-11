Com o aproximar de um novo ano, e para que este seja melhor, mais próspero e feliz, o Museu do Oriente ensina, durante o mês de novembro, a reequilibrar as energias da casa com um workshop de Feng Shui e partilha alguns ensinamentos de origem budista, para uma abordagem estética centrada na aceitação da imperfeição, num workshop de Wabi Sabi.

Utilizando os princípios do Feng Shui, o workshop de dia 18 de novembro - “A energia do Feng Shui para 2021 – o Ano do Boi” - ensina a fazer o mapa da energia da casa ou do escritório para 2021, que pode ser consultado e aplicado ao longo do ano, ativando bons fluxos e reorganizando o espaço.

Para esta sessão, os participantes apenas precisam de trazer a planta da sua casa ou do escritório, com a indicação do Norte, e os seus objetivos para 2021, com base nos quais se agirá sobre a energia do espaço, criando oportunidades para os atingir. O workshop repete a 28 de novembro.

No sábado, dia 28, num workshop presencial e simultaneamente online, será abordada a história, os princípios e a filosofia de Wabi Sabi, uma idealização artística do mundo com base nos ideais do Budismo, que remonta ao Japão do século XV.

Wabi Sabi traduz a beleza transitória captada por um olhar humilde ou agradecido, que explora o modo como apreciamos a mudança e como a mudança se pode tornar foco de atenção e meditação.

Durante a sessão serão propostos exercícios práticos que incluem Meditação do Chá, observação, exercícios de escrita, poesia e de como aplicar os princípios de Wabi Sabi em casa.

O workshop é orientado por Simon Brown, presidente da Sociedade de Feng Shui no Reino Unido e autor de “Practical Wabi Sabi”, com mais de 20 anos de experiência em Zen e Wabi Sabi, professor de Macrobiótica e de Feng Shui.

