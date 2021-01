No dia 6 de fevereiro, o Museu do Oriente propõe entre as 10h00 e as 13h00, a produção caseira de cremes e bálsamos corporais com o workshop online de Biocosmética e Plantas da Ayurveda.

Tradicionalmente usadas na Índia pela sua ação benéfica na pele, as plantas da ayurveda podem ser aliadas à biocosmética para formular produtos de uso diário.

Nesta sessão, além de ficarem a conhecer as propriedades das plantas, os participantes vão aprender a criar cremes e bálsamos, a partir de ingredientes naturais.

O objetivo é que consigam, no conforto da sua casa, produzir um creme facial, um desmaquilhante, um bálsamo facial e um bálsamo labial.

créditos: Museu do Oriente

O workshop é orientado por Dulce Mourato, professora de Matemática e Ciências Naturais, artesã de saboaria artesanal, cosmética natural e feltragem artesanal húmida. Formada em Biocosmética pelo Instituto Português de Naturologia e autora de dois livros sobre saboaria e cosmética natural.