A pensar nos mais pequenos (mas também nos mais crescidos que terão que cuidar deles nas próximas semanas em casa), o Lumen Hotel, em Lisboa, criou uma iniciativa para uma tarde e noite diferentes, bem no espírito natalício.

De 21 de dezembro a 09 de janeiro (exceto nos dias 24, 25 e 31 de dezembro/1 de janeiro) haverá um workshop gastronómico para crianças, que inclui um jantar em família, e um show natalício de video-mapping.

Chama-se 'Luzes, Rabanadas, Ação’ e vai por os mais pequenos com a mão na massa a preparar o jantar para os pais. Este workshop de cozinha é dirigido a crianças entre os 6 e os 12 anos, e ministrado pelo chef Celso Dias, responsável pela cozinha do Clorofila, o restaurante do hotel.

A iniciativa começa pelas 16h00 e, às 18h45, os pais juntam-se aos mais pequenos para provarem o resultado da ação culinária dessa tarde, uma vez que os pratos servidos no jantar serão o resultado dos trabalhos do dia.

Além disso, às 19h00, há um espetáculo de video-mapping natalício projetado nas paredes do pátio interior do Lumen, que dará início à refeição. A cada meia hora, o momento artístico que combina som e luz transporta miúdos e graúdos para a magia do Natal.

O Workshop tem o valor de 20€ por criança e já inclui o jantar. O valor para os adultos é 35€ (crianças que participem apenas no jantar pagam 50%) e inclui Welcome Drink e um menu de 3 pratos de inspiração natalícia (onde não faltam ingredientes como o bacalhau e as rabanadas) e bebidas.

As reservas para esta ação podem ser feitas através de info@restauranteclorofila.pt, do telefone + 351 210 547 416 ou diretamente em www.restauranteclorofila.pt.

A lotação diária é de 10 crianças no workshop, podendo o jantar ser para 30 pessoas. Quem ficar no hotel até às 22h00 tem ainda a possibilidade de assistir ao espetáculo de video-mapping residente, o The Lisbon Light Show, que faz parte da oferta diária do hotel.