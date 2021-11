Quem visita o Lumen Hotel, em Lisboa, sabe que todas as noites, pelas 22h, pode assistir a um espetáculo de video mapping intitulado “The Lisbon Light Show", que é projetado nas paredes do jardim-oásis desta unidade hoteleira.

Até dia 6 de janeiro, a proposta de animação com som e imagem não fica por aqui. Para assinalar a quadra festiva, o Lumen passa também a projetar diariamente um arrebatador show de Natal que pode ser visto por todos os hóspedes do hotel e clientes do restaurante Clorofila.

Com uma duração de cerca de seis minutos, a primeira projeção deste espetáculo natalício em video mapping é feita às 18h30, tendo depois consecutivas repetições a cada meia hora, até às 21h30.

Tal como no “The Lisbon Light Show” - que continuará a ser projetado à mesma pelas 22h durante este período - a conceção e produção desta animação pertence à Vortice Dance Company, com direção artística de Cláudia Martins e Rafael Carriço.

Situado em Picoas, o Lumen Hotel abriu portas no verão passado e trouxe à capital portuguesa uma nova proposta de alojamento ao aliar tecnologia, design e conforto.

Desde o rooftop com piscina e vista para a cidade ao recatado pátio interior a fazer lembrar os jardins japoneses, dos espaçosos quartos em três variações de cor às zonas comuns joviais e versáteis, tudo neste 4* Superior tem a luz de Lisboa como ponto de partida e fonte de inspiração.